Migranti | decreto Lampedusa | ok del consiglio dei ministri Aiuti per l’isola

Il consiglio dei ministri ha licenziato il decreto Lampedusa. A quanto si apprende, durante il Cdm conclusosi a Palazzo Chigi poco prima delle 23 di oggi, 3 settembre, è stato dato l'ok al provvedimento di Aiuti nei confronti dell'isola. Un decreto annunciato da Giuseppe Conte a margine dell'incontro con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Il dl Lampedusa prevede al suo interno agevolazioni fiscali e misure a sostegno degli operatori economici

