Migranti: bloccato furgone dopo inseguimento da Slovenia (Di giovedì 3 settembre 2020) TRIESTE, 03 SET - Un furgone con a bordo 18 Migranti è stato bloccato nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Frontiera di Trieste, dopo un inseguimento ad altissima velocità cominciato in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

"Il fenomeno migratorio al quale stiamo assistendo riguarda per la gran parte i barchini autonomi che ci sono sempre stati e che sono difficili da fermare se non intervenendo sui paesi di partenza" di ...TRIESTE, 03 SET - Un furgone con a bordo 18 migranti è stato bloccato nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Frontiera di Trieste, dopo un inseguimento ad altissima velocità cominciato in Sloveni ...