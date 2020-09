Miasmi nella Piana del Sele, il ministro Costa chiama il prefetto (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il ministro Costa incontrerà il prefetto di Salerno per un intervento sui Miasmi nella Piana del Sele. A renderlo noto è la deputata Anna Bilotti, che sottolinea come l’iniziativa del Ministero dell’Ambiente si sia resa necessaria per ovviare ai ritardi della Campania nell’emanazione di una legge regionale che fissi limiti precisi alle emissioni odorigene provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti. «Ho parlato con il ministro – spiega la parlamentare del Movimento 5 Stelle – e mi ha confermato che sono esattamente due anni che sollecita di continuo la Regione affinché approvi questa legge. Intanto il disagio persiste, i cittadini di Eboli e ... Leggi su anteprima24

Ennesima notte difficile per i residente della zona di Foce a Sarno. Malore per un bimbo di 10 anni, asmatico, problemi di respirazione e sensazione di bruciore agli occhi. In piena notte i genitori h ...

Sono ormai dieci anni di fila che la foce dei Regi Lagni risulta “fortemente inquinata”. Agli inizi di agosto il campionamento eseguito dai tecnici della Goletta Verde di Legambiente presso la Foce Re ...

Ennesima notte difficile per i residente della zona di Foce a Sarno. Malore per un bimbo di 10 anni, asmatico, problemi di respirazione e sensazione di bruciore agli occhi. In piena notte i genitori h ...