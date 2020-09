METEO weekend inizierà SOLE e CALDO, poi in arrivo BURRASCA di TEMPORALI (Di giovedì 3 settembre 2020) Il METEO sull’Italia tende a farsi più stabile grazie alla progressiva espansione dell’anticiclone dall’Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo Centrale. Sul finire della settimana l’anticiclone si porterà in pieno sull’Italia, con il tempo che si mostrerà stabile ed estivo su gran parte della Penisola. Lievi insidie insisteranno però all’estremo Sud, per via di una piccola ansa ciclonica sul Basso Mediterraneo in movimento dalla Sicilia verso il Mar Ionio e la Grecia. L’attività temporalesca connessa a questo vortice riguarderà principalmente la Sicilia. Nel corso del weekend l’instabilità si affievolirà anche al Sud e avremo così l’azione stabilizzante dell’anticiclone ben più solida, con temperature in ... Leggi su meteogiornale

L'andamento dei mesi transitori, come ad esempio settembre, è fatto di alti e bassi, con parentesi dal sapore ancora tipicamente estivo alternate a momenti anche intensamente perturbati. Ebbene, dopo ...

