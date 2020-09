Meteo: Lombardia, domani soleggiato, massime fino a 30 gradi (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia è in espansione un campo di alta pressione proveniente dal vicino medio Atlantico. fino a sabato il tempo sarà in prevalenza caratterizzato da cieli sereni e temperature in progressivo aumento, con punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi sulla pianura. Tuttavia, da domenica è atteso l'arrivo delle prime correnti umide e instabili associate alla discesa di un'area perturbata dal Nord Europa, con aumento delle probabilità di precipitazioni a cominciare dall'arco alpino. Lunedì probabili precipitazioni anche in pianura con marcato calo delle temperature. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino Meteo. domani, venerdì 4 settembre, cielo generalmente sereno su tutti i settori per l'intera ... Leggi su liberoquotidiano

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Soleggiato. All'alba foschia e rugiada sui prati. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti. Asciutto. Temperatur… - astrogeo_va : Soleggiato. All'alba foschia e rugiada sui prati. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti. Asciutto. Tem… - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Convenzionale Milano - Bologna: traffico ferroviario rallentato per averse condizioni meteo. ?? Ri… - LuceverdeMilano : ??#treni - Linea Lenta Milano - Bologna: traffico rallentato per un guasto alla linea causato da condizioni #meteo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Lombardia Meteo Lombardia: temporali in arrivo, ma da domani tornano caldo e sole IL GIORNO Meteo: Lombardia, domani soleggiato, massime fino a 30 gradi

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia è in espansione un campo di alta pressione proveniente dal vicino medio Atlantico. Fino a sabato il tempo sarà in prevalenza caratterizzato da cieli sereni ...

METEO LOMBARDIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA.

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia è in espansione un campo di alta pressione proveniente dal vicino medio Atlantico. Fino a sabato il tempo sarà in prevalenza caratterizzato da cieli sereni ...Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA.