METEO Italia: dall’anticiclone a nuovi TEMPORALI. Peggiora da domenica (Di giovedì 3 settembre 2020) METEO SINO AL 9 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il tumultuoso maltempo dei giorni scorsi ha lasciato un’impronta davvero pesante. Non solo le piogge, ma anche le temperature bruscamente crollate in picchiata. L’aria fresca alla fine ha avuto la meglio sulla bolla africana, ma il violento contrasto lo abbiamo pagato al prezzo di violenti TEMPORALI Il calo termico si è sentito in modo eclatante, proprio perché la rinfrescata è stata preceduta da una fase di caldo intenso. L’Estate si è rotta, ma non è finita. Nonostante siamo ufficialmente in autunno, lo siamo solo per il calendario METEOrologico. Le temperature stanno infatti già risalendo, a seguito della nuova graduale espansione da ovest dell’anticiclone. La presenza ciclonica sull’Europa ... Leggi su meteogiornale

