Metà dei boss scarcerati per il Covid è ancora a casa: il fallimento del decreto Bonafede (Di giovedì 3 settembre 2020) I numeri forniti dal Ministero della Giustizia dicono che la metà dei boss scarcerati durante l’emergenza Covid è ancora a casa, mentre il decreto Bonafede doveva riportarli in cella. Sono 112 – su un totale di 223 – i boss e i trafficanti di droga che non hanno fatto ritorno in carcere nonostante … L'articolo Metà dei boss scarcerati per il Covid è ancora a casa: il fallimento del decreto Bonafede proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

