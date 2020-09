Merkel si sobbarca il peso di una Ue "autonoma", tra Trump e Putin (Di giovedì 3 settembre 2020) ‘Make Europe great again’, recita lo slogan della presidenza tedesca dell’Ue di turno fino a fine anno. Un ‘motto’ appositamente ‘sfilato’ a Donald Trump, vincitore delle presidenziali di quattro anni fa negli Usa proprio sull’onda del suo ‘Make America great again’. Ma nel suo sforzo di rendere l’Europa capace di competere a livello mondiale, Angela Merkel non guarda solo a occidente. Il caso Navalny dimostra come la cancelliera abbia preso sul serio la mission di questo semestre europeo, cruciale per la storia dell’Ue e caricato dall’emergenza Covid, anche nei confronti di un altro competitor globale: la Russia di Vladimir Putin.Non ci sono ‘due pesi due misure’ per Merkel in questo incarico da presidente dell’Ue che si ... Leggi su huffingtonpost

