Mercoledì 2 Settembre 2020 – 252ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 3 settembre 2020) seduta Ora inizio: 09:38 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 10 Settembre: questa settimana è confermato l’esame fino a conclusione del decreto semplificazioni; oggi alle ore 16 sono previste le comunicazioni del Ministro della salute sull’attuazione delle misure anti-covid. La prossima settimana saranno esaminati: la relazione della Commissione sul femminicidio, le ratifiche di accordi internazionali, il ddl costituzionale sull’estensione dell’elettorato; giovedì 10 si svolgerà il sindacato ispettivo. Il sen. Malan (FI) ha proposto di ripristinare le comunicazioni del Presidente del Consiglio, previste dal calendario approvato ad agosto, in luogo delle comunicazioni del Ministro della salute, al fine di avere ... Leggi su udine20

matteosalvinimi : La piazza strapiena di gente ed entusiasmo a Valenza (Alessandria) oggi, mercoledì di inizio settembre a mezzogiorn… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Le conferenze stampa di oggi, MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE, a #Venezia77. Live streaming ?… - TemptationITA : ?? #SAVETHEDATE: mercoledì 9 settembre abbiamo tutti appuntamento con la prima puntata di #TemptationIsland... Prepa… - CinemApp_Cinema : STASERA IN TV ??- MERCOLEDI 02 SETTEMBRE In copertina: L'amore bugiardo - Gone Girl, di David Fincher… - UniMoviesBlog : #Venezia77: la prima giornata di Mercoledì 2 Settembre, da #Lacci al Leone d'Oro di #TildaSwinton. -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì Settembre Fisco, dal primo settembre proroga dello stop per oltre sei milioni di cartelle Corriere della Sera