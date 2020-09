Mercato, Ma il City può? Il fair play muta. Emiri 'aiutati' pure dal Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Mercato City Ma il City può? Il fair play muta. Emiri “aiutati” pure dal Covid La Gazzetta dello Sport Mercato: Out out del City al Napoli, per Koulibaly offerti 65 mln, prendere o lasciare entro il 15

3 Settembre 2020 3 Settembre 2020 Armando Fico 65 mln per Koulibaly, chiudere entro il 15, muro contro muro, out out del City al Napoli, prendere o lasciare Dalle ultime notizie che giungono dall’Ingh ...

Barcellona, 'o clausola o nada': Bartomeu mette Messi all'angolo

BARCELLONA - Cronaca di un disaccordo annunciato. La prima riunione tra il Barcellona e il clan Messi si è chiusa con un nulla di fatto che, sebbene fosse stato messo in preventivo da entrambe le part ...

