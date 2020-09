Medico scolastico: i pediatri di famiglia dicono no (Di giovedì 3 settembre 2020) Medico scolastico, la Federazione Italiana Medici pediatri dice no: “Non torniamo indietro e non creiamo confusione di ruoli a scapito di bambini e genitori” “Abbiamo abbandonato la figura del Medico scolastico con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, oltre 40 anni fa. Non torniamo indietro e soprattutto non creiamo confusione di ruoli a scapito di bambini… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

M5S_Senato : Via libera al medico scolastico nel Lazio! - affariroma : #Covid e #scuola, #pediatri contro l'asse #Pd-#M5S: “No al medico scolastico” - - micheladania : RT @carlucci_cc: #Regionali #Puglia, Laricchia: «introdurrò la figura del medico scolastico» - luisa_chiari : RT @carlucci_cc: #Regionali #Puglia, Laricchia: «introdurrò la figura del medico scolastico» - Affaritaliani : Covid e scuola, pediatri in rivolta: guerra con Pd e M5S “No al medico scolastico. Nelle classi i nostri pazienti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico scolastico Il medico scolastico? "Può essere anche un pediatra" - DIRE.it Dire Scuola, ecco la procedura in Liguria in caso di un bambino con sintomi da Covid

GENOVA - Almeno un ambulatorio o un luogo in cui effettuare il tampone "drive through" in ciascuna Asl, per tutta la popolazione scolastica ligure sospettata di aver contratto il covid e per i compagn ...

“Più vaccini anti-influenzali si fanno, meglio è. Ci aiuteranno a prevenire il coronavirus”

“Più vaccini si fanno, meglio è. Ancor di più quest’anno dove trascorreremo un autunno in simbiosi con la pandemia da Covid-19”. E’ il pensiero del medico di Caserta Pietro Falco, che lancia un appell ...

GENOVA - Almeno un ambulatorio o un luogo in cui effettuare il tampone "drive through" in ciascuna Asl, per tutta la popolazione scolastica ligure sospettata di aver contratto il covid e per i compagn ...“Più vaccini si fanno, meglio è. Ancor di più quest’anno dove trascorreremo un autunno in simbiosi con la pandemia da Covid-19”. E’ il pensiero del medico di Caserta Pietro Falco, che lancia un appell ...