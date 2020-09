Medicina, oggi i test nazionali: uno su cinque ce la farà (Di giovedì 3 settembre 2020) A iscriversi alla prova sono stati in 66.638 (circa duemila candidati in meno rispetto all'anno scorso) in 38 sedi universitarie, per 13.072 posti (1.500 in più rispetto all’anno scorso). Entrerà comunque solo un candidato su cinque Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - Corriere : Test di Medicina al via: 66mila sotto esame, ne passerà uno su 5 - MarianoDePersio : RT @CollotMarta: (1/4) Oggi in tutta Italia si stanno tenendo i test d'ingresso di Medicina, e in tutta Italia gli studenti medi e univeris… - poetazzo : RT @GretaAnnaDC: Non sono entrata nè al primo nè al secondo tentativo. Ora studio medicina nella mia città preferita. Se lo volete quel pos… - PoterealpopoloT : RT @CollotMarta: (1/4) Oggi in tutta Italia si stanno tenendo i test d'ingresso di Medicina, e in tutta Italia gli studenti medi e univeris… -