Mediaset, la Corte Ue dà ragione a Vivendi: accolto il ricorso contro la norma italiana (Di giovedì 3 settembre 2020) Corte di Giustizia europea I giudici europei danno ragione a Vivendi, stavolta senza possibilità di appello, aprendo così nuovi scenari nella già movimentata contesa tra il gruppo francese e Mediaset. La Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito che la disposizione Agcom derivante dalla legge Gasparri, “che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset“, è “contraria al diritto dell’Unione“. Un pronunciamento che riaccende i progetti espansionistici dei transalpini all’interno del Biscione. Secondo la Corte, la legge italiana è “sproporzionata” e “costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Corte

(Teleborsa) - Mediaset prende atto della sentenza odierna della Corte europea sul Tusmar ed annuncia la possibilità di un ingresso nella partita per la rete unica. In merito alla sentenza della Corte ...Se, al contrario di quanto prevede oggi la legge italiana, si aprissero possibilità di convergenza tra i leader delle tlc e dell’editoria televisiva, Mediaset che in tutti questi anni è stata “vincola ...