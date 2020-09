Mediaset, la Corte Ue dà ragione a Vivendi: accolto il ricorso contro la norma italiana (Di giovedì 3 settembre 2020) Corte di Giustizia europea I giudici europei danno ragione a Vivendi, stavolta senza possibilità di appello, aprendo così nuovi scenari nella già movimentata contesa tra il gruppo francese e Mediaset. La Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito che la disposizione Agcom derivante dalla legge Gasparri, “che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset“, è “contraria al diritto dell’Unione“. Un pronunciamento che riaccende i progetti espansionistici dei transalpini all’interno del Biscione. Secondo la Corte, la legge italiana è “sproporzionata” e “costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, ... Leggi su davidemaggio

DALL'INVIATO A BRUXELLES. Vivendi batte Mediaset davanti alla Corte di Giustizia Ue: secondo i giudici del Lussemburgo, la normativa italiana che aveva impedito la scalata della società francese nell' ...