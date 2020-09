Mediaset, la Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi: “Parte della legge Gasparri è contraria alle norme dell’Unione europea” (Di giovedì 3 settembre 2020) La Corte di Giustizia europea ha accolto il ricorso di Vivendi sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici della legge Gasparri. Per i giudici del Lussemburgo la norma italiana che “impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset” “è contraria al diritto dell’Unione“. Lo ha reso noto la stessa Corte Ue con la decisione emanata oggi. In un comunicato emenato per spiegare i motivi della decisione, i giudici sottolineano che la norma italiana al centro del ricorso “costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non è idonea a conseguire l’obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Mediaset, la Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi: “Parte della legge Gasparri è contraria alle norme dell’Unio… - Luca_Fantuzzi : RT @___________Luca: @EUCourtPress Corte di Giustizia UE: la norma italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale Medias… - AleSalvi12 : RT @davcarretta: La Corte di giustizia dell’Ue da ragione a Vivendi nel suo ricorso contro Agcom su Mediaset. - Profilo3Marco : RT @rep_economia: Mediaset, la Corte Ue contro la norma italiana che impedisce a Vivendi di detenere il 28% del Biscione [aggiornamento del… - giuslit : RT @___________Luca: @EUCourtPress Corte di Giustizia UE: la norma italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale Medias… -