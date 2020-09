Media argentini, 'al 90% Messi rimane al Barcellona' (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - BUENOS AIRES, 03 SET - Dopo la riunione di ieri sera fra suo padre Jorge e il presidente 'blaugrana' Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso "al 90%" di rimanere al Barcellona, in ... Leggi su corrieredellosport

Dopo la riunione di ieri sera fra suo padre Jorge e il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso «al 90%» di rimanere al Barcellona, in modo di di andare via a parametro z ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 SET - Dopo la riunione di ieri sera fra suo padre Jorge e il presidente 'blaugrana' Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi avrebbe deciso "al 90%" di rimanere al Barcellona, in m ...

