Matteo Renzi tuona: “Tra giovedì e venerdì della prossima settimana l’emendamento salva-stadi sarà legge” (Di giovedì 3 settembre 2020) Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, ha commentato l’emendamento salva-stadi, di cui è primo firmatario, al Corriere dello Sport. “Non ci sarà mai più una vergogna come il Flaminio di Roma. Domani voteremo in aula al Senato, poi alla Camera ma non ci saranno modifiche. Tra giovedì e venerdì della prossima settimana l’emendamento sarà legge”. Le società interessate alla ristrutturazione di uno stadio, non per forza di proprietà, non dovranno passare dal vaglio delle sovrintendenze, ma potranno trovare direttamente l’accordo con il Comune di riferimento. Una notizia che farà felici diversi presidenti, a partire da Rocco ... Leggi su calciomercato.napoli

Linkiesta : L'idea tutta italiana di perpetuare la contrapposizione fra sinistra radicale e riformisti non ha più senso d'esis… - LegaSalvini : FOLLA PER MATTEO SALVINI, DESERTO PER RENZI. IN TOSCANA È CAMBIATO IL VENTO - LegaSalvini : #SALVINI STRONCA LA SINISTRA: 'NON GLI BASTAVA PROCESSARMI, ORA MI DENUNCIANO PURE' - guig73 : RT @TheCrusadery: nel frattempo vivi da Cazzaro. Matteo Renzi: “Non vogliamo morire leghisti ma non vogliamo vivere grillini” https://t.co… - ve10ve : RT @Linkiesta: L'idea tutta italiana di perpetuare la contrapposizione fra sinistra radicale e riformisti non ha più senso d'esistere: ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi Referendum, Luigi Di Maio oggi parla come Matteo Renzi nel 2016 L'Espresso Idea Pd: Tagliavanti sindaco. Mr Commercio asso nella manica per Roma

L’asso nella manica del centrosinistra per conquistare il Campidoglio nel 2021 potrebbe essere il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Dopo il passo indietro dei big del ...

Referendum, c’era una volta il Pd. Ora però finalmente è tutto chiaro

C’era una volta il Pd. C’era una volta un partito plurale in cui il Segretario veniva eletto dalle primarie. C’era una volta un Partito che era strutturato con assemblee e circoli nel territorio. C’er ...

L’asso nella manica del centrosinistra per conquistare il Campidoglio nel 2021 potrebbe essere il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. Dopo il passo indietro dei big del ...C’era una volta il Pd. C’era una volta un partito plurale in cui il Segretario veniva eletto dalle primarie. C’era una volta un Partito che era strutturato con assemblee e circoli nel territorio. C’er ...