Marvel’s Avengers, un’anteprima del nuovo videogame dedicato ai Vendicatori (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono degli Avengers divisi quelli che si presentano in Marvel’s Avengers, nuovo videogame a loro dedicato sviluppato da Square Enix, gioco che abbiamo avuto il piacere di provare durante la beta privata e, in seguito, durante quella pubblica su PlayStation 4. Il gruppo si è sciolto dopo il disastro dell’A-Day di San Francisco, evento che costituisce il prologo del gioco permettendoci di provare tutti gli Avengers disponibili in sessioni di combattimento perfettamente inserite nella trama, iniziando a farci prendere confidenza coi comandi e mostrando le differenze tra i vari eroi. Finito il prologo si accede al successivo tassello che compone la campagna, vedendo il giocatore nei panni di Bruce Banner e di Kamala Khan, giovanissima membro del gruppo appena unitasi alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

