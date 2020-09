Marvel's Avengers giocato dai 'The Invincibles', l'iconica squadra 2003/2004 dell'Arsenal (Di giovedì 3 settembre 2020) Famosa per non aver mai perso una partita della Premier League, l'iconica squadra 2003/04 dell'Arsenal si è riunita ancora una volta, 17 anni da quando è stata incoronata "The Invincibles", per affrontare una nuova sfida, ovvero giocare a Marvel's Avengers.La squadra, guidata da Ray Parlour, era composta dal leggendario centrocampista, Robert Pires, dall'imponente difensore centrale Sol Campbell, e tutti hanno ricevuto una gradita sorpresa quando il terzino sinistro degli Invincibles e attuale allenatore del Chelsea U15, Ashley Cole, è tornato per unire le forze con i suoi ex compagni di squadra. Ciascuna squadra ha acceso la propria PS4 da casa e ... Leggi su eurogamer

