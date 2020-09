Martina Pinto compleanno, la foto da bambina è dolcissima: «Che bambolina!» (Di giovedì 3 settembre 2020) Oggi, 3 settembre 2020, è il compleanno di Martina Pinto. L’attrice compie 31 anni e ha pensato bene di festeggiare con i suoi oltre 216 mila followers attraverso un post su Instagram decisamente originale. La foto da piccola di Martina è piaciuta moltissimo ai suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post di like e commenti. Per lei il tempo non sembra minimamente trascorrere, è identica a quanto era una bambina. Non c’è nulla da fare, ogni volta Martina riesce a farsi amare sia come influencer che come attrice. Infatti, la ricordiamo come protagonista di diverse serie Tv, tra cui: Maria Goretti, Don Matteo 4, Il sangue e la rosa, Il restauratore, Le tre rose di Eva 3. Leggi anche –> Martina ... Leggi su urbanpost

Oggi 3 settembre compiono gli anni: Angelo Pennacchioni, editore, imprenditore; Mario Villa, ex calciatore; Stelio Fenzo, fumettista; Alfio Rapisarda, arcivescovo; Vic Nocera, paroliere, discografico, ...

