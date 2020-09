Marta Fascina, anche la fidanzata di Silvio Berlusconi ha contratto il coronavirus: come sta (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella giornata di ieri, mercoledì 2 settembre, ha fatto notizia in tutto il mondo la positività al coronavirus di Silvio Berlusconi. In tanti hanno ipotizzato che sia stato Flavio Briatore in Sardegna a contagiarlo, ma quest’ultimo ha smentito categoricamente. Si è poi vociferato che sia stata la figlia Barbara a infettarlo dopo una vacanza a Capri. Ricordiamo che sia lei che l’altro figlio dell’ex premier, Luigi, sono risultati positivi al tampone. Ed è notizia di poco fa del contagio di Marta Fascina. La nuova fidanzata dell’ex presidente del Milan è infatti stata contagiata dal Covid-19. Nella scorsa primavera i due sono diventati a tutti gli effetti una coppia. Il tampone a cui si è sottoposta la deputata di Forza ... Leggi su caffeinamagazine

