Mario Paciolla, nuova pista: un dossier che accusa l’esercito della morte di 7 adolescenti (e che ha fatto dimettere un ministro) (Di giovedì 3 settembre 2020) Com’è morto il trentatreenne italiano Mario Paciolla, cooperante per l’Onu trovato senza vita in Colombia il 15 luglio? Stando alle ultime piste delle indagini, potrebbe essere stato ucciso per aver scritto un report che aveva messo in relazione l’assassinio di sette adolescenti innocenti, tra i 12 e i 17 anni, in un campo di irriducibili delle Farc con il lavoro dell’esercito colombiano. Un collegamento fatto dal principale giornale colombiano, l’Espectator, e rilanciato oggi da Repubblica ma anche dal Corriere della Sera. Mario è stato trovato impiccato in casa, con il corpo ricoperto di tagli e ferite. In Colombia si è parlato di suicidio, ma all’ipotesi non ci ha praticamente mai creduto nessuno: i famigliari sono ora ... Leggi su open.online

