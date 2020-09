Mario Paciolla, la pista dell’omicidio dopo la fuga di notizie. “Mouse insanguinato nella sede della missione Onu” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il silenzio dell’Onu, la fuga di notizie, i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (Farc), le dimissioni di un ministro del governo colombiano. Sono gli elementi cardine che compongono il complicato puzzle del caso di Mario Paciolla, collaboratore delle Nazioni Unite trovato morto il 15 luglio nella sua casa a San Vicente del Caguán, a oltre 650 chilometri da Bogotà. Una morte inizialmente bollata come suicidio. Ma col passare del tempo prende sempre più forma la pista di un omicidio legato alla fuga di notizie legata a un rapporto che avrebbe portato alle dimissioni lo scorso anno del ministro della Difesa Guillermo Botero. A indagare sul caso del 33enne, che alle spalle aveva una lunga esperienza ... Leggi su ilfattoquotidiano

La morte del dipendente dell'Onu in Colombia, Mario Paciolla, il 15 luglio, attribuita all'inizio ad un suicidio, potrebbe essere invece in relazione con una fuga di notizie di un rapporto che avrebbe .... Parliamo del modo in cui un cittadino italiano è stato ucciso, del fatto che per giorni (settimane) qualcuno ha cercato di farci credere che laggiù, in Colombia, si fosse suicidato. Invece Mario Pac ...