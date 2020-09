Marchisio, nuova avventura: sarà commentatore della Nazionale per la Rai (Di giovedì 3 settembre 2020) Claudio Marchisio torna ad occuparsi di calcio giocato. Non dal campo, bensì da una comoda seduta in uno studio televisivo. L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, infatti, è pronto ad iniziare una nuova avventura come commentatore sportivo. Il Principino seguirà l'Italia per conto della Rai e farà il "suo esordio" venerdì sera per la partita della squadra di Mancini contro la Bosnia.Marchisio, nuova avventura da commentatore tvcaption id="attachment 855173" align="alignnone" width="710" Claudio Marchisio (getty images)/captionUna bella novità per la Rai: Claudio Marchisio come ... Leggi su itasportpress

