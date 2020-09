Mappa dei contagi: sono 25 i positivi in provincia di Salerno, cinque nel capoluogo (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – sono in totale 15 oggi i casi di cittadini positivi al Covid19 in provincia di Salerno. cinque sono residenti a Salerno città e sono contatti di precedenti positivi appartenenti a due nuclei familiari, riconducibili ognuno a contatti distinti. Anche a Caselle in Pittari altri quattro pazienti sono positivi e sono stati rilevati dagli ultimi tamponi effettuati ai contatti tracciati di casi precedenti. Un altro caso a Morigerati ; uno a Corbara ed infine due rilevati all’aeroporto di Napoli, di rientro dall’Ucraina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

