“Mangio il ragù e amo la cucina italiana”, Bob Sinclar omaggia la l'Italia con una nuova hit (Di giovedì 3 settembre 2020) Dimenticatelo dietro alla consolle. In Italia, Bob Sinclar, perde i freni dinanzi ad un piatto di pasta al ragù. Appena arriva a Verona va a pranzare in un ristorante segreto. Poche tracce di lui in giro per la città degli innamorati. Ma riusciamo a metterci in contatto al telefono durante un collegamento con il digital space di RTL102 e gli chiediamo qualcosa in più sul suo viaggio lampo in Veneto, in occasione della partita del cuore. Il re dei dj scenderà in campo per l'evento benefico, in onda su Rai1 alle 21.25. Bob, prima di allenarsi per la partita, svela il menù: “Pasta al ragù. Appena sono arrivato a Verona è la prima cosa che ho fatto”. Poi riavvolge il nastro dei ricordi: “Da giovane volevo fare il calciatore, ma non avevo talento. Ho ... Leggi su liberoquotidiano

