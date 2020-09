Manchester City, ultimatum al Napoli per Koulibaly: prendere o lasciare! (Di giovedì 3 settembre 2020) Offerta definitiva del Manchester City per Koulibaly: prendere o lasciare L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla trattativa City-Napoli per Kalidou Koulibaly. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 2 September 50% Manchester City 40% Barcelona 5% PSG 5% Inter - tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni! Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dop… - tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - ForzAzzurri1926 : #ManchesterCity, ultimatum al #SSCNapoli per #Koulibaly: prendere o lasciare! - SiamoPartenopei : Tuttosport - Entro una settimana il Manchester City accetterà le richieste del Napoli per Koulibaly! Le cifre della… -