Manchester City! Il Troyes acquistato dagli sceicchi (Di giovedì 3 settembre 2020) Ancora spese pazze per lo sceicco del Manchester City. Il City Football Group, CFG, ha rilevato la squadra di seconda divisione francese, il Troyes, dopo essere stato già interessato all'inizio di ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 2 September 50% Manchester City 40% Barcelona 5% PSG 5% Inter - tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 3 September 50% Manchester City 45% Barcelona 5% PSG - tancredipalmeri : Il più contento se Messi non va al Manchester City è De Laurentiis. Adesso può chiedere anche 10 milioni in più di… - ueygor : isso é manchester city - internewsit : Messi 2021? Meglio per l'Inter! Manchester City dribblato. Sogno +1 - -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Si allarga la galassia City dello sceicco Mansour: entra anche il Troyes, e sono 10! La Gazzetta dello Sport Messi, dall’Argentina: “Leo rimane al Barcellona”

Ogni giorno la vicenda Lionel Messi presenta sempre grandi novità. Nonostante ci sia la chiara volontà dell’argentino di liberarsi definitivamente dal Barcellona, i rumors continuano. La vicenda del g ...

Messi e Barça sempre più lontani. Higuain sceglie l’Inter... di Miami

Lo scontro tra il Barcellona e Messi vive una fase caldissima, forse decisiva. Ieri il padre agente del talento argentino, Jorge, è sbarcato in Spagna per incontrare il presidente Bartomeu e concordar ...

Ogni giorno la vicenda Lionel Messi presenta sempre grandi novità. Nonostante ci sia la chiara volontà dell’argentino di liberarsi definitivamente dal Barcellona, i rumors continuano. La vicenda del g ...Lo scontro tra il Barcellona e Messi vive una fase caldissima, forse decisiva. Ieri il padre agente del talento argentino, Jorge, è sbarcato in Spagna per incontrare il presidente Bartomeu e concordar ...