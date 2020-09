Maltrattato per secoli il clima si vendica (Di giovedì 3 settembre 2020) Forse ha ragione chi da sempre predica che il riscaldamento della terra porterà a disastri. I ghiacciai che progressivamente si sciolgono. Nel Veneto, recentemente non ha piovuto ma è caduta grandine con dei chicchi grandi come nespole e sabato scorso una tromba d'aria ha investito Marina di Massa, ha divelto alcuni alberi, uno di questi è finito sulla tenda di un camping e ha ucciso due sorelline di 3 e 14 anni. Il clima, evidentemente Maltrattato per secoli, ha cominciato a vendicarsi. Non so se chi può è in grado e in tempo per intervenire. Altrimenti vivremo fra un diluvio e una tromba d'aria. Leggi su iltempo

satelliteas : sono più contenta io del mio non-endgame stelena onestamente almeno so di essere sempre stata fedele ai miei bambin… - VanDrama_ : nessun tipo di barca è stato maltrattato per realizzare questo show - rossa_bodi : RT @brunamar14: Piri...ha un passato da dimenticare, maltrattato e affamato, viveva in un pollaio, tolto al suo aguzzino, ora ha bisogno di… - SorryNs : RT @brunamar14: Piri...ha un passato da dimenticare, maltrattato e affamato, viveva in un pollaio, tolto al suo aguzzino, ora ha bisogno di… - GINA32451015 : RT @brunamar14: Piri...ha un passato da dimenticare, maltrattato e affamato, viveva in un pollaio, tolto al suo aguzzino, ora ha bisogno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattato per Maltrattato per secoli il clima si vendica Il Tempo Violenza alle donne, dopo il lockdown aumentano gli Sos. E mancano i rifugi

La fine della quarantena ha innescato un aumento vertiginoso di richieste di aiuto ai Centri antiviolenza. Nelle case di accoglienza non ci sono posti. E le vittime aumentano ...

Emergenza. Violenza alle donne, dopo il lockdown aumentano gli Sos. E mancano i rifugi

A dispetto di una certa propaganda razzista, che vorrebbe i migranti come prototipi perfetti del maschio aguzzino, a maltrattare le donne sono soprattutto “uomini” italiani. Spesso conviventi o comunq ...

La fine della quarantena ha innescato un aumento vertiginoso di richieste di aiuto ai Centri antiviolenza. Nelle case di accoglienza non ci sono posti. E le vittime aumentano ...A dispetto di una certa propaganda razzista, che vorrebbe i migranti come prototipi perfetti del maschio aguzzino, a maltrattare le donne sono soprattutto “uomini” italiani. Spesso conviventi o comunq ...