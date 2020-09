Maltempo, forti temporali nella notte tra Calabria e Sicilia: 70mm di pioggia a Reggio Calabria [DATI] (Di giovedì 3 settembre 2020) Piogge torrenziali hanno colpito nella notte la Calabria meridionale, in Provincia di Reggio Calabria, e la Sicilia orientale, tra Messina e Siracusa. I temporali notturni marittimi, ampiamente annunciati nelle previsioni meteo di ieri, hanno determinato tempeste di fulmini e saette sul mare con veri e propri nubifragi nelle aree costiere, in modo particolare sull’Aspromonte (nei suoi versanti meridionali) e lungo tutta la Sicilia orientale. Emblematici i DATI pluviometrici della notte. Le piogge in Calabria: Bova Superiore 76mm Cardeto 73mm Reggio Calabria Catona 72mm Rosario Valanidi ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - TgrVeneto : Una violenta ondata di #maltempo con grandinate e venti molto forti, sta colpendo in particolare le province di… - infoitinterno : Maltempo, codice giallo in tutta la Toscana per temporali forti fino alle 20 di oggi - cresta79 : RT @Veronamobile: +++MALTEMPO+++TEMPORALE IN ATTO CON PRECIPITAZIONI ANCHE FORTI: PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA: EVITARE USO VEICOLI A DUE… -