Malore durante una corsa e tre giorni tra la vita e la morte prima della resa: il dramma di Chiara Miotto (Di giovedì 3 settembre 2020) Era una grande sportiva, sia pur a livello amatoriale. Era la sua più grande passione, lo sport. Lo riportano tutti i siti che hanno riportato la tragica vicenda: era appassionata di sci, di mountain bike, di corsa. E proprio mentre faceva sport Chiara Miotto, 39enne di Schio – in provincia di Vicenza, ha avuto un … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

VICENZA. Un dramma enorme che in pochi giorni ha portato via Chiara Miotto, 39 anni, originaria di Schio, impiegata in un negozio Montura e con la passione per lo sport. Tutto è successo sabato scorso ...