Mal di pancia e cefalea dopo aver mangiato il gelato: cosa fare (Di giovedì 3 settembre 2020) Chi ci sa rinunciare alzi la mano. Chi sa fare a meno della sensazione di fresco, di gioia per il palato, della possibilità di scegliere i gusti che più aggradano, magari sapientemente mescolati tra loro? Evviva il gelato, insomma, che non è solo piacere ma anche una vera fonte di nutrienti per i bambini e soprattutto per gli anziani, che possono trovare proteine, zuccheri e grassi tanto che c’è chi propone un buon gelato anche come pasto sostitutivo. Per qualcuno, però, mangiare un cono, degustare una coppetta o assaporare una granita può creare qualche fastidio. Come mai? Attenzione al lattosio e alla “rapidità” Il gelato classico contiene latte o panna, presente in particolare in alcuni tipi di crema. Questi componenti, fatta salva la grande ... Leggi su dilei

Delvil75 : @MinervaMcGrani1 Meglio bere acido solforico che avere mal di pancia. Più o meno il senso è quello. - nonsonounazia : RT @EOlsole: avete presente quelle risate da mal di pancia, da lacrime agli occhi? ...quelle risate che ti fanno dimenticare tutte le ansie… - AnonimoVacanza : @maronnelarc Anche la mia è a numero aperto ma a me è andato bene, il minimo era 16 e io ho fatto 23 quindi senza o… - paoloangeloRF : “In Afghanistan un’emittente da’ la notizia del rilascio di prigionieri talebani tranne quelli su cui c’è mal di pa… - sdeluxs : Ho mal di pancia -

Ultime Notizie dalla rete : Mal pancia Mal di pancia e disturbi per dieci boy-scout in Polsa: sono in campeggio con altri 36 l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Ho provveduto ad assumere un’altra pillola e non ho più avuto scariche…

Buonasera cari esperti volevo raccontarvi cosa mi è successo. Ho assunto la pillola yaz questa mattina alle ore 7 e alle ore 10 mi si è presentato un episodio di diarrea. Al che ho provveduto subito a ...

Este, la pala del Tiepolo è già pronta a ripartire: dopo il lungo restauro è richiesta da Milano

Si attende il parere di Soprintendenza e Ministero, ma nella cittadina si sta animando la polemica: l’opera manca da ormai otto anni ESTE. La si attendeva da otto anni. E ora, a pochi giorni dalla fi ...

Buonasera cari esperti volevo raccontarvi cosa mi è successo. Ho assunto la pillola yaz questa mattina alle ore 7 e alle ore 10 mi si è presentato un episodio di diarrea. Al che ho provveduto subito a ...Si attende il parere di Soprintendenza e Ministero, ma nella cittadina si sta animando la polemica: l’opera manca da ormai otto anni ESTE. La si attendeva da otto anni. E ora, a pochi giorni dalla fi ...