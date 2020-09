Majooh Barbeito, il lato B è da paura: lady Ocampos hot su Instagram (FOTO) (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ sempre spettacolare Majooh Barbeito. La compagna di Ocampos, l’attaccante del Siviglia, continua a postare FOTO hot su Instagram in cui a essere in bella vista è lo splendido lato B della ragazza, che dimostra ancora una volta di essere una che tiene particolarmente al proprio fisico allenandosi di continuo. E il risultato è sotto gli occhi di tutti, compresi i tanti fan che sono andati in visibilio. Di seguito la FOTO. View this post on Instagram A post shared by . Majooh ~ (@MajoohBarbeito) on Sep 3, 2020 at 3:16am PDT Leggi su sportface

