Mai così vicina. Ceccardi, il sondaggio di Pagnoncelli sulla Toscana è un testa a testa: la cifra che spaventa la sinistra (Di giovedì 3 settembre 2020) Un testa a testa. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli la partita in Toscana è apertissima. Il 20 e 21 settembre la roccaforte rossa potrebbe essere espugnata da Susanna Ceccardi della Lega. La candidata del centrodestra infatti - secondo le rilevazioni sul Corriere della Sera - sarebbe poco più sotto lo sfidante di centrosinistra Eugenio Giani, nonché attuale presidente del consiglio regionale toscano. Con una partecipazione stimata al 55 per cento - spiega l'ad di Ipsos - , Giani prevale sulla Ceccardi per poco più di un punto (42,6 per cento contro il 41,5 per cento). I due principali candidati presentano sostanzialmente lo stesso livello ... Leggi su liberoquotidiano

chetempochefa : 'La gente va nei musei, guarda 400 quadri in un'ora e mezza, torna con dei piedi gonfi così e va alla ricerca di un… - fanpage : 'Un uomo, però, che non si è mai dimenticato di essere marito e padre'. La nostra intervista a @ritadallachiesa che… - borghi_claudio : @PsicheMKD @CorvinoSantino Grazie ma queste poracciate sono sintomo di disperazione. Mi hai mai visto andare a taro… - nicoferlav : RT @AhiMaria1: @CesareSacchetti E chi l'ha mai negato il virus? È stato lui il primo a chiamarla influenza. E quella era. Poi hanno dovuto… - federicofubini : Blangiardo (Istat) prevede che con Covid le nascite in Italia scenderanno sotto 400 mila nel 2021. Mai così basse.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Marco, 40 anni, due figli: «Dal lockdown lavoro sparito, così siamo diventati poveri» Corriere Milano