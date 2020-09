“Ma lo hai fatto davvero?”. La vita in diretta estate, Marcello Masi senza parole dopo il gesto di Andrea Delogu: cosa è successo in diretta (Di giovedì 3 settembre 2020) Grandissima Andrea Delogu che risulta sempre più brava e a suo agio di fronte alle telecamere della Rai. La conduttrice del contenitore estivo di Rai1 ha sorpreso tutti con un gesto inusuale compiuto nel corso della trasmissione. Ma andiamo con ordine. La Delogu ha sfoggiato un look easy-chic: maglia bianca, shorts lilla e un paio di scarpe con il tacco nude look. Ma in chiusura di programma, Masi nota qualcosa di strano. Andrea, infatti, non ha più le décolleté ai piedi, ma un paio di mocassini. “Ma tu hai sempre condotto così?”, le chiede Masi incredulo. “Sisi, ho sempre avuto i mocassini”, mente ridendo la Delogu. La regia però manda in onda la foto del prima e del ... Leggi su caffeinamagazine

