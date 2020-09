“Ma che domande sono?!”. Seat music award, Carlo Conti mette in imbarazzo Vanessa Incontrada (in diretta) (Di giovedì 3 settembre 2020) Quando l’anno scorso la direzione artistica e la conduzione del Festival di Sanremo è stata attribuita ad Amadeus in molti, soprattutto sui social, hanno chiesto che fosse affiancato da Vanessa Incontrada. La conduttrice e attrice italospagnola infatti è molto amata e apprezzata e per la sua simpatia e professionalità meriterebbe di salire sul palco del Ariston. Pochi minuti fa Carlo Conti e Vanessa Incontrada ai Seat music award hanno presentato Amadeus che anche l’anno prossimo condurrà Sanremo ed il condutture toscano ne ha approfittato per lanciare una battuta su Sanremo che li ha spiazzati. Nel dettaglio Amadeus ha ammesso che avrebbe voluto abbracciare Vanessa e da qui la ... Leggi su caffeinamagazine

VincenzoDeLuca : Posso capire tutto, ma come si fa a fare i maggiordomi di chi per anni ha offeso #Napoli, la Campania e il Sud? C’è… - MarroneEmma : Cantare all’arena di Verona è sempre una grande emozione... ma stasera un po’ di più .. W la musica,tutti gli artis… - ScuderiaFerrari : Arrendersi non è un’opzione. Le delusioni ci spingono a lavorare ancora più duramente. Essere Ferrari non è un’eti… - Giosue23 : @teletext_ch_it Ma che problema c'è,vengono in Italia a fare la quarantenal Italia e come il campo dei miracoli di… - ivanulas : ma quindi berluscovid è il primo caso di nonno che infetta i nipoti? -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma che L’altolà di Franceschini: “Non ci sono altri governi”. Ma Renzi: il Conte 2 è finito Rep