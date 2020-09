M5S: voci su ‘blitz’ per leadership mandano in tilt eletti, ma voto si terrà dopo Stati generali (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) – “Il voto si terrà subito dopo gli Stati generali – assicurano le stesse fonti – al massimo in parallelo, ma è difficile”. Vito Crimi continuerà nel ruolo di capo politico fino alle prossime regionali, in calendario il 21 settembre, “anche perché rischiamo uno ‘sganassone’ – ammette un esponente dei piani alti del Movimento – che indebolirebbe chiunque, capo politico o organo collegiale che sia”. Subito dopo si lavorerà agli Stati generali e sulla piattaforma Rousseau gli attivisti verranno chiamati a dire la loro, prima decidendo l”architettura’ dei vertici, poi i nomi.Tenere le votazioni prima equivarrebbe a “un colpo di Stato per ... Leggi su calcioweb.eu

