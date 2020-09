M5s, l’ipotesi che gli Stati generali siano solo online (con il voto sul capo politico) apre un fronte tra i parlamentari (Di giovedì 3 settembre 2020) Per il momento è un sospetto, una paura che alimenta tensioni e apre nuovi fronti. I parlamentari M5s temono che gli Stati generali, la tanto annunciata assemblea sull’organizzazione del Movimento e la scelta del nuovo capo politico, non vengano organizzati in presenza neanche questo autunno. E anzi siano sostituiti da una discussione online e da un voto sulla piattaforma Rousseau. “Inutile dire che non accetteremo mai una situazione del genere”, commentano fonti interne del M5s a ilfattoquotidiano.it. Di certo sul tavolo non c’è niente, solo una ipotesi che circola nei corridoi e che sta provocando subbugli. L’idea è che siano gli utenti a scegliere ... Leggi su ilfattoquotidiano

