M5S, Cammarano: “Impianto rifiuti Buccino, ennesimo atto di presunzione di Provincia e Regione” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Non è concepibile gestire lo smaltimento dei rifiuti con tanta superficialità e incompetenza da parte degli enti preposti, come sempre a danno dei cittadini. Ennesima prova è l’impianto di smaltimento previsto nell’area industriale di Buccino, avversato da tutta la comunità e dal buon senso. In un’area protetta in cui scorre il fiume Bianco affluente del Tanagro, a nulla vale la voce di diverse aziende che si occupano di trasformazione di prodotti agroalimentari che offrono lavoro a 1800 famiglie tra stagionali. Ma non solo, il confuso atto di indirizzo della Provincia di Salerno sul piano di gestione dei rifiuti non tiene conto minimamente del dato storico degli insediamenti privati sparsi su tutta la ... Leggi su anteprima24

Agenparl : M5S, Cammarano: Impianto rifiuti Buccino, ennesimo atto di presunzione di provincia e regione - - cilentonotizie : M5S, Cammarano “Da domenica ripartono i treni da Battipaglia verso Potenza e Metaponto” - andpellegrino : M5S, Cammarano “Da domenica ripartono i treni da Battipaglia verso Potenza e Metaponto” - VoceDiStrada : M5S, Cammarano: “Ripartono treni da Battipaglia verso Potenza e Metaponto” - Scisciano : Campania, Regionali. Cammarano (M5S):”Manifesti che inneggiano al fascismo, la Procura apra inchiesta”: Il Consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Cammarano M5S, Cammarano Da domenica ripartono i treni da Battipaglia verso Potenza e Metaponto Cilento Notizie Speciale infrastrutture: Cammarano (M5s), è farsa il piano provinciale rifiuti di Salerno

Napoli, 01 set 16:00 - (Agenzia Nova) - "Il 6 agosto, in piena estate, l'ente d'ambito della Provincia di Salerno ha pubblicato il piano di gestione dei rifiuti che invochiamo da anni, seppur nella fo ...

Presidii territoriali assistenza covid non attivati nell'Agro: la denuncia del M5S

La polemica diventa sempre più aspra: “Con il Decreto legge 14 del 9 marzo 2020 sono state istituite le Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale. L'Asl di Salerno lo scorso 27 aprile ha comuni ...

Napoli, 01 set 16:00 - (Agenzia Nova) - "Il 6 agosto, in piena estate, l'ente d'ambito della Provincia di Salerno ha pubblicato il piano di gestione dei rifiuti che invochiamo da anni, seppur nella fo ...La polemica diventa sempre più aspra: “Con il Decreto legge 14 del 9 marzo 2020 sono state istituite le Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale. L'Asl di Salerno lo scorso 27 aprile ha comuni ...