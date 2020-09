Luigi Berlusconi con la futura sposa in vacanza: dal matrimonio rimandato alla positività al covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Villa Certosa si è trasformata in un “mini focolaio” nel focolaio, quello della Costa Smeralda. Lì hanno contratto il coronavirus Silvio Berlusconi e i figli Barbara e Luigi. E, secondo quanto riferisce Repubblica citando fonti azzurre, in un primo momento l’ex premier avrebbe rimproverato proprio i figli per le loro leggerezze durante le vacanze: troppi contatti con l’esterno, senza le precauzioni adeguate Luigi, trentadue anni, stava trascorrendo le vacanze sull’isola assieme alla futura sposa, la fidanzata Federica Fumagalli. Il primo agosto scorso era apparsa all’albo pretorio del Comune di Milano la comunicazione del loro matrimonio, la cui data è top secret anche se ora potrebbe subire un rinvio proprio a ... Leggi su ilfattoquotidiano

