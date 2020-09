Los Angeles, uomo con lo zaino jet sfiora due aerei di linea a 3.000 piedi. Indaga l’FBI (Di giovedì 3 settembre 2020) Paura nei cieli sopra Los Angeles, dove un uomo con lo zaino jet, o jet pack, ha sfiorato due aerei di linea. L’FBI Indaga sul caso. Ancora sconosciuta l’identità dell’uomo volante. Negli Stati Uniti si è aperta la caccia all’uomo-volante che con il suo zaino jet, jet pack, ha sfiorato due aerei di linea e mille metri. Le autorità vogliono vederci chiaro e per questo motivo l’FBI ha aperto un’inchiesta sul caso. Los Angeles, uomo con zaino jet sfiora due aerei di linea a 3.000 ... Leggi su newsmondo

