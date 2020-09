Loredana Lecciso come Venere emerge dalle acque: conquista (quasi) tutti (Di giovedì 3 settembre 2020) Straordinaria foto che esalta la bellezza di Loredana Lecciso, quella condivisa dalla showgirl pugliese che fa impazzire fan e follower su Instagram: conquista tutti o quasi Loredana Lecciso (Fonte foto: Instagram,@LoredanaLecciso )La bella ed amata Loredana Lecciso, showgirl pugliese da anni legata ad Albano Carrisi, fa impazzire tutti i suoi fan e follower su Instagram con una foto che esalta e fa esplodere il suo fascino e la sua bellezza: come Venere, una dea che emerge dalle acque. Mentre si fa un gran parlare della coppia che gode sempre di un grande seguito, poiché da un ... Leggi su chenews

zazoomblog : Al Bano pronto al grande passo con Loredana Lecciso: “si farà” - #pronto #grande #passo #Loredana - zazoomblog : “Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze”: la reazione di Romina Power - #Loredana #Lecciso #pronti #nozze”: - nelnomedeltrash : Che bella sarà la nuova stagione con loredana lecciso in studio. #uominiedonne - zazoomblog : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso presto sposi: la reazione di Romina! - #Carrisi #Loredana #Lecciso #presto - zazoomblog : Al Bano e Loredana Lecciso presto sposi: avrebbero ricevuto il via libera - #Loredana #Lecciso #presto #sposi: -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Dopo il ritorno di fiamma, per Al Bano e Loredana Lecciso si starebbe parlando addirittura di matrimonio. Come avrà reagito Romina alla notizia? Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze: come avrà ...Secondo una recente indiscrezione Romina Power ed i suoi figli avrebbero dato ad Al Bano l’assenso per convolare a nozze con la Lecciso. Il ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe cu ...