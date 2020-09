L’onda verde europea per salvare l’ambiente: dalla giovane sindaca francese al “Justin Trudeau” dei Paesi Bassi (Di giovedì 3 settembre 2020) Questione politica. Al netto dell’impegno individuale, delle piccole accortezze quotidiane, del risparmio energetico del singolo focolare domestico, l’ambiente non può non essere considerato tale. L’impegno globale per un pianeta sostenibile non può non passare da una strategia legislativa, inevitabilmente legata all’idea di un piano sinergico tra gli Stati che riesca così a fermare, nel minor tempo possibile, l’urgente crisi climatica e gli scenari, spesso catastrofici, a cui rischiamo di andare incontro. Ad averlo capito non sono in tanti, o meglio non abbastanza. Ma seguendo la linea dell’esempio virtuoso, alcuni esponenti politici di minore o maggiore ruolo, continuano a lavorare sul territorio europeo, per il bene del pianeta, convinti di dover agire sul terreno, spesso ostico, dei regolamenti. Léonore ... Leggi su open.online

