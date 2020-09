L’OMS cambia linee guida: ecco i farmaci che funzionano per i pazienti gravi da Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità, a seguito di nuove evidenze scientifiche, ha affermato che gli antiinfiammatori steroidei riducono il rischio di morte nei pazienti affetti da Covid-19 anche con gravi sintomi. La revisione della guida emanata dall’OMS concernente i trattamenti per i pazienti Covid, è stata effettuata solo dopo aver analizzato sette diversi test clinici, che hanno permesso di rilevare i benefici derivanti dall’utilizzo dei farmaci antiinfiammatori rispetto all’utilizzo di trattamenti più costosi. Maggiori dettagli sugli studi Gli studi a riguardo hanno analizzato 678 pazienti sottoposti a trattamenti con antinfiammatori steroidei, e altri 1.025 pazienti trattati ... Leggi su quotidianpost

