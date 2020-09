LIVE – Tour de France 2020, sesta tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 3 settembre 2020) La DIRETTA scritta della sesta tappa del Tour de France 2020, da Le Teil a Mont Aigoual dopo 191 chilometri che nel finale potrebbero regalare emozioni. Si tratta infatti della seconda tappa con finale in salita, anche se gli ultimi chilometri verso l’arrivo sono molto agevoli. Prima però c’è il Col de la Lusette, dove qualche uomo di classifica potrebbe inscenare un attacco aspettando i Pirenei nei prossimi giorni. Sportface.it vi racconterà in tempo reale la corsa fin dalla partenza, così da non farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 12:10 sesta tappa: DIRETTA TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

Katia848 : RT @meta_moro: Senza VIRUS, a Settembre/Ottobre, avremmo avuto due LIVE di Fabrizio che avrebbero anticipato il tour 2021 e quindi un nuovo… - rebeccapets : RT @killemwgoodness: Ci dobbiamo ancora riprendere da un’esibizione live e dal suo ritorno sul palco io non oso immaginare in tour come sar… - sorridol0stesso : RT @F4ngirladdicte1: Emma live è una certezza. Per questo vi dico che un suo tour dovete per forza vederlo nella vita. #SeatMusicAwards2020 - Manuela9323 : RT @F4ngirladdicte1: Emma live è una certezza. Per questo vi dico che un suo tour dovete per forza vederlo nella vita. #SeatMusicAwards2020 - widowhoney : myt tour live é perfeita STREAM CALM -