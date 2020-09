LIVE – Italia-Slovenia 0-0, amichevole Under 21 (DIRETTA) (Di giovedì 3 settembre 2020) Alle 17:30 di giovedì 3 settembre l‘Italia U21 di Nicolato sfiderà la Slovenia nel primo test amichevole post lockdown. Tutto pronto allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro con il gruppo azzurro pronto a mettersi in mostra in vista del test ufficiale per le qualificazioni europee con la Svezia, che si disputerà martedì 8 settembre. Per quell’occasione la rosa verrà ridotta a 23 elementi quindi c’è grande voglia di mettersi in mostra per tutti i componenti della rosa azzurrina. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio. FORMAZIONI UFFICIALI Italia: Plizzari, Tripaldelli, Varnier, Raspadori, Melegoni, Colpani, Sottil, Maleh, Bettella, ... Leggi su sportface

fanpage : Record di contagi in Francia: quasi 5.500 positivi in 24 ore, livello mai raggiunto da aprile - fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : #Galli: 'Impossibile portare la mascherina in aula per 5 ore' - azalat_ : RT @cmdotcom: #Under21, #Italia-#Slovenia LIVE alle 17.30: formazioni ufficiali, Esposito e Sottil dal 1' - cmdotcom : #Under21, #Italia-#Slovenia LIVE alle 17.30: formazioni ufficiali, Esposito e Sottil dal 1' -