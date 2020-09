LIVE – Berrettini-Humbert 6-4, 6-4, 0-1 secondo turno Us Open 2020. RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 3 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match fra Matteo Berrettini e Ugo Humbert, valevole per il secondo turno degli Us Open 2020. Il numero uno d’Italia affronterà un avversario ostico, dotato di un servizio devastante e riconosciuto come uno dei migliori prospetti del circuito. Sportface.it vi accompagnerà attraverso un LIVE testuale, in programma come terzo match sul campo Louis Armstrong (dopo Barrere-Rublev), nella giornata di giovedì 3 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it IL TABELLONE MASCHILE DEGLI US Open 2020 AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Humbert 6-4, 6-4, 0-1 TERZO SET – Game ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : Matteo ?????? ?? Segui Berrettini-Humbert LIVE su - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Humbert 6-4 1-1 secondo turno Us Open 2020. RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Humbert #secondo… - Leonard40959202 : Matteo Berrettini live #USOpen - Eurosport_IT : Stop volley e 1° set in cassaforte ?? Vai Matteo! ???? ?? Segui Berrettini-Humbert LIVE su - Denyder91 : RT @Eurosport_IT: Matteo ?????? ?? Segui Berrettini-Humbert LIVE su -