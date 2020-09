L’ispirazione dietro Berlino de La Casa di Carta, Pedro Alonso racconta com’è nato il personaggio (Di giovedì 3 settembre 2020) Narcisista, feroce, misogino, diabolico, eppure un cattivo dal fascino magnetico: Berlino de La Casa di Carta è indubbiamente uno dei personaggi più amati della serie, complice anche l’interpretazione del carismatico Pedro Alonso. L’attore apparso in tutte le stagioni della serie – nonostante il suo personaggio sia morto al termine della seconda parte – tornerà anche ne La Casa di Carta 5, l’epilogo della rapina del secolo e della sfida del Professore. Pedro Alonso è già tornato sul set, girando le prime scene a Copenaghen insieme alla new entry Patrick Criado: con lui torna anche Diana Gomez, interprete della moglie di ... Leggi su optimagazine

