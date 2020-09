L'hotspot di Lampedusa sarà svuotato entro domani. Pronti aiuti economici (Di giovedì 3 settembre 2020) Il centro sarà ripristinato alla capienza regolare: da oltre 1000 migranti si passerà a circa 190. 'Saranno trasferiti su due navi' ha annunciato Conte dopo il vertice con Musumeci e il sindaco ... Leggi su tg.la7

caritas_milano : Emergenza #Migranti: Invasione o #Fakenews? Ad oggi i numeri raccontano di una presenza di stranieri nelle struttu… - Internazionale : Con la sospensione dei soccorsi in mare, Lampedusa è tornata a essere in prima linea sulla frontiera marittima, tra… - fattoquotidiano : Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hots… - Walter00365070 : RT @ToniSonia: Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hotspot” http… - alcinx : RT @SkyTG24: Tra due giorni 3 navi a Lampedusa per liberare l’hotspot di #Lampedusa. «Adesso questo calvario lo vogliamo condividere con gl… -