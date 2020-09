L’età delle finaliste europee? Più bassa dell’Atalanta. Quindi ha ragione Gasp: servono novità (ma senza esagerare) (Di giovedì 3 settembre 2020) Il felice cammino dell’Atalanta in Champions ci ha portato negli ultimi mesi a confrontarci con i più grandi squadroni d’Europa sia dal punto di vista della potenza economica che sul livello tecnico. Nelle righe che seguono abbiamo provato invece a ... Leggi su ecodibergamo

Enrico_Liano : RT @I_AM_AM2301: @MadameA02 Efebofilia, per la precisione. Il discorso è molto ampio e complesso. L’apparente capacità di autodeterminazio… - not_Jaywilliams : @NinaRicci_us Anche io. Ed è una regola che chiunque non abbia bisogno di mettere peso dovrebbe seguire, una volta… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: A VERONA, ETÀ MEDIA DEI CANTERINI ARRUOLATI, 70 ANNI. Baglio 70, Morandi 75, Mannoia 65, Vietnamita 75... e vai. Ma que… - vallegiorgio41 : A VERONA, ETÀ MEDIA DEI CANTERINI ARRUOLATI, 70 ANNI. Baglio 70, Morandi 75, Mannoia 65, Vietnamita 75... e vai. Ma… - cintamtam : @andrea_pecchia Quindi sempre colpa delle donne ?? e non di quel sant'uomo di Briatore? La perdono solo per l'età. -

Ultime Notizie dalla rete : L’età delle La villa inferno di Bologna, cocaina e festini con minorenni Corriere della Sera